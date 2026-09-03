РФ готується виробити ще 300-400 комплексів РЕБ для протидії Starlink – Бескрестнов

Російські підприємства закуповують комплектуючі для виробництва ще 300-400 комплексів РЕБ для протидії Starlink, повідомив радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"За моєю інформацією, російські підприємства закуповують комплектуючі для виробництва ще кілька сотень комплексів (300-400)", – написав Бескрестнов у дописі у Facebook.

За його словами, зона дії одного такого комплексу становить 15-25 кв. км. Російська сторона, зазначив радник президента, намагатиметься захистити за їхньою допомогою всі важливі об'єкти на окупованій території від українських безпілотників.

"Один комплекс охоплює площу 15-25 кв. км. Противник намагатиметься захистити всі важливі об'єкти на окупованій території від наших БПЛА", – зазначив Бескрестнов.

Водночас він заявив, що Україна в майбутньому може застосувати аналогічний підхід проти російських супутників "Рассвет".

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1ChD4Z6HVr/?mibextid=wwXIfr