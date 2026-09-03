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На Київщині внаслідок обстрілу загорілися склади у Бориспільському та Бучанському районах – ДСНС

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Унаслідок чергового обстрілу Київської області виникли пожежі у складських приміщеннях Бориспільського та Бучанського районів, які протягом дня гасили рятувальники, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Протягом дня під лунання постійних тривог рятувальники гасили складські приміщення у Бориспільському та Бучанському районах", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм.

За інформацією ДСНС, рятувальники працювали у надзвичайно складних умовах – за високої температури та в щільному диму.

Наразі пожежі локалізовано. Рятувальники проводять проливку конструкцій та розбирають завали.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73575

#пожежа #київська #атака
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