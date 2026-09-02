Україна очікує від партнерів допомоги для підготовки до зими обладнанням і коштами – Сибіга

Напередодні зимового періоду Україна представила міжнародним партнерам пріоритетний пакет енергетичних потреб і розраховує на допомогу обладнанням та коштами, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Безумовно, зима, енергетика. Я представив пріоритетний пакет потреб. Ми проговорили можливості кожної країни, присутньої за столом, в чому вона може нам допомогти напередодні зими. І тут теж я впевнений в тій допомозі, що вона буде до нас надходити і обладнанням, і коштами", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" за підсумками неформального засідання глав МЗС країн ЄС у форматі "Гімніх".

За словами міністра, під час зустрічі також обговорювалася підтримка українського бюджету та дефіцит державного бюджету.

"Говорили про підтримку бюджету, про цей дефіцит бюджету, про необхідність пошуку, в тому числі, нестандартних рішень, креативних рішень, аби дозволити нам отримати цю макрофінансову стабільність, аби дозволити нам фінансувати наше військо, нашу армію, купувати дрони, контрактувати дрони", – зазначив він.

Сибіга повідомив, що Україна вже отримала підтвердження від кількох країн щодо рішень про підтримку, які найближчим часом мають бути формалізовані.

"Я маю підтвердження від кількох країн про рішення, які в короткій перспективі будуть формалізовані. Але вони є. Я про це також доповів вже президенту України", – сказав глава МЗС.