Сибіга: Україна пропонує партнерам санкційний пакет для обмеження виробництва РФ балістичних ракет

Україна запропонувала міжнародним партнерам запровадити окремий санкційний пакет, спрямований на обмеження спроможностей Росії виробляти балістичні ракети, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками неформального засідання глав МЗС країн ЄС у форматі "Гімніх".

"Я поінформував і про розвіддані, якими ми володіємо, про ті спроможності Росії щодо ведення подальших атак, щодо виробництва балістичних ракет, в яких, до речі, використовуються і елементи, які виробляються в країнах Заходу. І запропонував відразу, окрім тих дій, які ефективно вживають наші військові, запровадити антибалістичний пакет санкційний, аби позбавити Росію спроможностей виробляти ці ракети", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, Україна також виступає за регулярне запровадження нових санкційних пакетів проти РФ після кожної масованої атаки по Україні.

"Тому я переконаний, що ми будемо мати, скажімо так, регулярні санкційні пакети, в тому числі антибалістичні та інші, після кожних масованих обстрілів України, нашого населення", – зазначив міністр.

Сибіга пояснив, що йдеться про зміну практики, за якої між великими санкційними пакетами виникали паузи. За його словами, такі проміжки часу дають Росії можливість адаптуватися до запроваджених обмежень.