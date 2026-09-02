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Події

На Хмельниччині уламки збитої цілі спричинили пожежу на підприємстві, постраждав водій вантажівки

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Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони під час повітряної тривоги на Хмельниччині уламки збитої повітряної цілі впали на території підприємства у Хмельницькому районі, спричинивши займання вантажного автомобіля та складського приміщення, постраждав водій вантажівки.

"Внаслідок роботи сил ППО відбулося падіння уламків на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Через це загорілися вантажний автомобіль та складське приміщення", – повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Телеграм-каналі ввечері в середу.

За його словами, пожежу, що виникла на території підприємства, наразі локалізовано силами Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок падіння уламків постраждав водій вантажного автомобіля. У нього зафіксовано уламкові поранення спини. Чоловік перебуває у шоковому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

Джерело: https://t.me/khmelnytskaODA/11314

#хмельницька #наслідки #атака
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