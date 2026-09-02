Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема антибалістичних спроможностей, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками неформального засідання глав МЗС країн ЄС у форматі "Гімніх".

"Я маю, ви знаєте, достатньо впевнені розуміння подачі кроків від наших партнерів, в тому числі щодо отримання нами антибалістики. Я вже доповів про це президенту України", – сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, одним із головних питань, які Україна порушила під час зустрічі, було закриття українського неба. Міністр поінформував партнерів про розвіддані щодо спроможностей Росії здійснювати подальші атаки, а також про виробництво нею балістичних ракет.

"Я отримав дуже хороші практичні реакції з усього спектру питань, які ми порушили. Ну, передусім, ми фокусувалися безумовно на закритті українського неба", – зазначив він.