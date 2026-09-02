Зеленський: Держава щотижня фіксуватиме потреби бізнесу для забезпечення постачання в міста та громади

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава щотижня фіксуватиме потреби бізнесу та оперативно вирішуватиме питання, зокрема щодо оновлення рішень і регуляцій та зміни необхідних алгоритмів для забезпечення нормального постачання в міста та громади.

Президент повідомив, що зустрівся з представниками українського бізнесу, серед яких власники, керівники й директори найбільших продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. Основною темою обговорення стала державна підтримка логістично важливих підприємств в умовах російських ударів.

"Будемо щотижня також фіксувати потреби бізнесу і вирішувати питання, які виникають, зокрема в оновленні рішень та регуляцій, необхідній зміні алгоритмів заради нормального постачання в міста та громади", – наголосив Зеленський.

Згідно із відео, на зустрічі були, у тому числі, представники АТБ, "Епіцентру", Metro, EVA та Varus, "Файно Маркет", "Ашан", Novus та "Сільпо".

За словами глави держави, міністри фінансів та економіки разом із Національним банком України та командою Офісу президента найближчим часом мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки бізнесу.

Зокрема, планується збільшити можливості для участі в програмі доступного кредитування. Це стосуватиметься тих підприємств, які наразі не підпадають під її вимоги, але продовжують працювати для забезпечення українців усім необхідним та потребують ресурсів на відновлення.

"Програма має бути реалістичною та цілком практичною для бізнесу", – зазначив президент.

Він також повідомив, що Міністерство закордонних справ має допомогти з необхідними домовленостями із партнерами для збереження роботи бізнесу в Україні та необхідної економічної активності.

Окремо під час зустрічі обговорили специфіку роботи підприємств в умовах повітряних тривог, зокрема нового підходу до оповіщень, напрацьованого урядом разом із військовими та представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Будемо регулярно проводити наради з представниками бізнесу, урядовцями та структурами, які необхідні для спільної роботи. Це правильно і позитивно – чути одне одного", – сказав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20680