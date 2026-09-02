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У Милі триває ліквідація наслідків ворожої атаки: залучено 448 людей та 122 одиниці техніки – ОВА

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До відновлення пошкодженої інфраструктури та обстеження території в Милі залучено 448 людей і 122 одиниці техніки, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Щодня розширюється зона обстеження території. Сапери перевіряють нові ділянки, а рятувальники розчищають територію, щоб забезпечити безпечний доступ до них", – написав Ткаченко в Телеграм.

За його словами, на місці працюють комунальні, аварійні, рятувальні та інші служби.

Протягом доби фахівці обстежили 176 приватних домоволодінь щодо стану газових мереж. Газопостачання відновлено у 110 будинках. Проведено контрольні випробування газопроводів, аварійних пошкоджень та витоків газу не виявлено.

"Паралельно триває робота з людьми. За добу психологічну підтримку отримали 16 осіб. Фахівці з протимінної безпеки провели інструктажі для 442 людей, зокрема 30 дітей. Медичну допомогу надано у 23 випадках", – наголошує очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2793

#атака #мила #ліквідація
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