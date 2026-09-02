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Трамп заявив, що прагне припинити війну РФ проти України та налагодити відносини з обома країнами

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Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне припинити війну Росії проти України та налагодити відносини з обома країнами, зазначивши, що між президентами України та РФ існує "величезна ворожнеча".

"І їм слід припинити цю дурну війну, а ми продовжуємо, і я припинив вісім війн, вісім. Деякі з них вважалися б набагато складнішими для припинення, ніж ця, і я домігся їх припинення, але між двома президентами існує величезна ворожнеча", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

Він також заявив, що знає про відео, на яких, за твердженням журналіста, в Україні чоловіків нібито забирають із вулиць, а їхні матері та дружини чинять опір цьому.

"Але я знаю про ці відео. Я дуже багато про них чув. Послухайте, це війна, якої ніколи не мало бути", – сказав президент США.

Трамп вкотре висловив думку, що президентські вибори у США 2020 року були сфальсифіковані. За його словами, якби цього не сталося, війна в Україні ніколи б не розпочалася.

"Я хочу зробити це, знаєте, ми хочемо мати хороші відносини з Росією, Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу, у Росії чудові землі, дуже цінні землі, багато хорошого відбувається…Але ні, ми могли б зробити це одразу, я впевнений, що я міг би зробити це негайно, я хочу зробити це, коли ця війна закінчується", – наголосив Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/live/6QYMxVMrjrM?si=nvTrLLv0jUcFz0KM

#рф #війна #думка #сша
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