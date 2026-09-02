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Сибіга та глава МЗС Іспанії обговорили протидію російській дезінформації та захист цивільного судноплавства

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес обговорили протидію російським спробам дестабілізувати європейські демократії за допомогою дезінформації та диверсій, а також захист цивільного судноплавства й стійкість українського експорту.

"Ми обговорили шляхи протидії спробам Росії дестабілізувати європейські демократії за допомогою дезінформації та диверсійних дій", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

Він також поінформував іспанського колегу про ескалацію терору з боку Росії та нагальну потребу України у зміцненні протиповітряної оборони та захисті від балістичних ракет.

За його словами, політичний вплив Іспанії в ЄС та її роль у міжнародному морському секторі мають важливе значення для посилення тиску на Росію, захисту цивільного судноплавства та забезпечення стійкості українського експорту й глобальної продовольчої безпеки.

"Ми також обговорили вступ України до ЄС, відкриття решти переговорних блоків та подальшу енергетичну допомогу з боку Іспанії напередодні майбутньої зими", – зазначається в дописі.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2095193619040817563?s=46

#іспанія #розмова #судноплавство #мзс
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