Заступник голови Держфінмону: для застави за Галущенка було задіяно 21 банк, з них 4 – державні

Близько 85 рахунків у 21 банку, з яких чотири – державні ("Сенс Банк", Ощадбанк, Укрексімбанк та ПриватБанк), було задіяно для внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка, повідомив заступник голови Державної служби фінансового моніторингу Богдан Корольчук під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради.

Як передає кореспондент Інтерфакс-Україна, під засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки в Києві в середу Корольчук розповів, що кошти вносилися з 25 по 29 червня, після чого 30 червня Держфінмоніторинг сформував та передав НАБУ першочергові матеріали, а згодом – додаткові дані з розкладеними ланцюгами транзакцій та обґрунтованими підозрами. При цьому 17 лютого відомство проактивно скерувало запити до всіх 59 банків.

"Загалом було задіяно, щодо внесення цієї застави, загалом було задіяно 21 банк, з яких 4 банка саме державних. Відповідно, це близько 85 рахунків було відкрито, через них пригнали кошти ці", – сказав заступник голови Держфінмоніторингу.

Представник регулятора пояснив, що Держфінмоніторинг і Нацбанк не бачать транзакцій у режимі онлайн серед щоденного обсягу у понад 50 млн операцій, тому інформація про підозрілі перекази надходить постфактум. Зокрема, у випадку із "Сенс Банком" дві операції було здійснено 25 та 26 числа, однак банк повідомив про них на запит Держфінмоніторингу лише 26 та 29 числа відповідно.

У Держфінмоніторингу наголосили, що фінансові установи мали змогу відмовити в проведені або зупинити підозрілі операції відповідно до законодавства, проте провели їх. Крім того, за його словами, під час розслідування було зупинено 14 млн грн, щодо яких НАБУ наразі вживає заходів для накладення арешту.

У разі виявлення порушень щодо несвоєчасного або неповного інформування Держфінмоніторинг може ініціювати звернення до Національного банку України (НБУ) для застосування відповідних заходів впливу та санкцій до банків.

Як повідомлялося, голова ТСК Ярослав Железняк 19 серпня із посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ оприлюднив дані про рух 150 млн грн застави за Галущенка через Сенс Банк, ПУМБ, ОТП Банк та Ідея Банк.

Згідно з оприлюдненою ним інформацією, через Сенс Банк на рахунок ВАКС було перераховано 46 млн грн від ТОВ "Гіран Констракт" та 4 млн грн від ТОВ "Пелет Сервіс". Ще 41 млн грн застави було внесено через ПУМБ, 54 млн грн – через ОТП Банк і 5 млн грн – через Ідея Банк.

НБУ 21 серпня вимагав від Сенс Банку відсторонити директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур та повідомляв про продовження провадження щодо можливого втручання в операційні системи банку. 25 серпня Сенс Банк відсторонив Снігур від виконання обов'язків і заблокував їй доступ до корпоративної мережі та систем банку

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=xpFb6zSOYlY