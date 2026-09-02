Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Через масовану атаку РФ на багатоповерхівку в Одесі є травмовані, серед них дитина – поліція

1 хв читати
Додати як джерело

Внаслідок ворожої атаки в Одесі травмовано людей, серед них дитину, пошкоджено 24-поверховий житловий будинок та зруйновано окремі помешкання, повідомила пресслужба патрульної поліції України.

"Є травмовані, серед яких дитина. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, зруйновано помешкання", – йдеться в повідомленні патрульної поліції України в Телеграм.

Патрульні разом з іншими спецслужбами працювали на місцях ворожих влучань, евакуювали людей із пошкоджених помешкань та передавали постраждалих медикам.

"Під час обстеження зруйнованого поверху ми почули крики про допомогу. Разом із рятувальниками жінку вдалося евакуювати з-під завалів", – зазначили в поліції.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/14041

#наслідки #одеса #атака #постраждалі
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запрова…

Читати
Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України підтвердило заклик міністра Миколи Калашника до Генерального секретаря ICAO Хуана Ка…

Читати