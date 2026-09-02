Через масовану атаку РФ на багатоповерхівку в Одесі є травмовані, серед них дитина – поліція

Внаслідок ворожої атаки в Одесі травмовано людей, серед них дитину, пошкоджено 24-поверховий житловий будинок та зруйновано окремі помешкання, повідомила пресслужба патрульної поліції України.

"Є травмовані, серед яких дитина. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, зруйновано помешкання", – йдеться в повідомленні патрульної поліції України в Телеграм.

Патрульні разом з іншими спецслужбами працювали на місцях ворожих влучань, евакуювали людей із пошкоджених помешкань та передавали постраждалих медикам.

"Під час обстеження зруйнованого поверху ми почули крики про допомогу. Разом із рятувальниками жінку вдалося евакуювати з-під завалів", – зазначили в поліції.

Джерело: https://t.me/patrolpolice_ua/14041