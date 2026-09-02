Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову небезпеку в повітряному просторі РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

За його словами, таке рішення є "правильним, цілком логічним реагуванням на наявні факти" з огляду на війну, яку, за його словами, РФ не хоче закінчувати.

"Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба", – зазначив президент.

1 вересня Зеленський повідомив, що Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами про те, що небо РФ стає повністю небезпечним, водночас Україна не загрожує цивільний авіації.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20679