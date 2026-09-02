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Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

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Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову небезпеку в повітряному просторі РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми отримуємо інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від здійснення рейсів в російські аеропорти після нашого оголошення про дронову небезпеку, яка об'єктивно є в небі Росії", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

За його словами, таке рішення є "правильним, цілком логічним реагуванням на наявні факти" з огляду на війну, яку, за його словами, РФ не хоче закінчувати.

"Треба берегти життя. Україна вже офіційно повідомила міжнародні організації та партнерів про реальний стан російського неба", – зазначив президент.

1 вересня Зеленський повідомив, що Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами про те, що небо РФ стає повністю небезпечним, водночас Україна не загрожує цивільний авіації.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20679

#рф #аеропорти #зеленський
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