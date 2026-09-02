Зеленський: уряд має розширити можливості ДСНС для гасіння пожеж після ударів під час тривог

Президент України Володимир Зеленський очікує від уряду ухвалення рішень щодо розширення можливостей Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для реагування на наслідки російських ударів, зокрема гасіння пожеж в умовах повітряної тривоги.

"Ми домовилися з секретарем РНБО Ігорем Клименком, що розширимо можливості ДСНС України в сучасному реагуванні – те, що стосується гасіння пожеж після ударів в умовах повітряної тривоги та іншого необхідного реагування", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

"Я розраховую, що уряд ухвалить рішення, які потрібні", – додав президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20679