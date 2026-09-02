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Зеленський очікує від уряду та НБУ рішення про розширення програми "5-7-9" для логістичного бізнесу

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Президент України Володимир Зеленський очікує від Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Національного банку та Офісу президента підготовки рішення про реальне розширення програми доступних кредитів "5-7-9" для українського бізнесу, передусім логістичного.

"Я розраховую, що міністр фінансів, міністр економіки разом з Національним банком та командою Офісу підготують це рішення", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

За його словами, про розширення необхідних програм підтримки влада домовилася під час зустрічі з представниками українського бізнесу, які виконують найбільші логістичні завдання та забезпечують значні обсяги постачання.

"Зокрема, розширення нашої програми кредитів 5-7-9, реальне розширення, щоб бізнес міг скористатись програмою, передусім логістичний", – зазначив президент.

Він також повідомив, що влада щотижня фіксуватиме потреби українського бізнесу, зокрема щодо логістики та постачання в міста й громади.

"Ми будемо з ними спілкуватись, потреби логістики, постачання в міста та громади, вирішувати всі питання, які виникають", – зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20679

#бізнес #програма #зеленський
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