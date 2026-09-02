Туск назвав пожежу на заводі з виробництва дронів диверсією

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на заводі з виготовлення компонентів для безпілотників у місті Скаржисько-Кам'янна була навмисним підпалом та актом диверсії.

"Що стосується пожеж на двох заводах… у випадку зі Скаржисько-Кам'єнною немає сумнівів, що це був умисний підпал, акт саботажу. У випадку з Любліном у нас немає таких доказів, але з огляду на характер виробництва не можна виключати, що й там стався умисний підпал", – заявив Туск на засіданні уряду, повідомляє Польське радіо.

Туск зазначив, що найближчі тижні та місяці стануть вирішальними не лише для війни між Росією та Україною, а й стануть серйозним викликом для країн усього регіону через те, що, за його словами, Росія планує посилити напруженість та дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Туск також пов'язав ці підпали з запланованим на п'ятницю голосуванням у польському парламенті щодо вето президента Кароля Навроцького на закон, що регулює ринок криптовалют.

Він закликав депутатів опозиції та Навроцького змінити свою позицію щодо цього законопроекту, зазначивши, що його ухвалення суттєво ускладнить фінансування терористичної діяльності, спрямованої проти Польщі.

За словами Туска, "переважна більшість терористичних операцій базується на криптовалютах", зокрема акти саботажу та підпали, виявлені польськими властями.

"Не було жодних сумнівів, що спосіб оплати та найму нападників базувався на криптовалютах", – сказав Туск, стверджуючи, що відсутність регулювання дозволила ринку функціонувати практично без нагляду.

"Росія використовує криптовалюти як основний… механізм фінансування такого роду операцій", – додав він.

Туск закликав законодавців ухвалити законопроект у п'ятницю, зазначивши, що це ускладнить Росії проведення операцій проти Польщі.

Він додав, що під час розробки законопроекту проводилися консультації з польськими спецслужбами, які висловили "однозначну думку" про необхідність цього законопроекту "для ускладнення фінансування терористичної та іншої злочинної діяльності".

Як повідомлялося, уніч проти 31 серпня на території заводу компанії WB Electronics у польському місті Скаржисько-Каменна, який виробляє безпілотники для збройних сил Польщі та України, сталася пожежа.

На місце події було направлено поліцейських, кінологів та дрон із тепловізором. Також було повідомлено спеціальні служби, зокрема Агентство внутрішньої безпеки та Службу військової контррозвідки. Служби не виключають, що причиною пожежі став підпал.

WB Electronics є найбільшою приватною оборонною компанією Польщі, яка виготовляє деталі та системи для безпілотників, що використовуються польською та українською арміями.

Джерело: https://www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/3726886,pm-tusk-says-fire-at-polish-drone-plant-was-sabotage