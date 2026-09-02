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На Хмельниччині військовослужбовець намагався підкупити офіцера ВСП

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На Хмельниччині військові правоохоронці затримали військовослужбовця, який, за даними слідства, намагався за 25 тисяч гривень домовитися про зняття з розшуку та безперешкодне залишення підрозділу, повідомляє пресслужба Військової служби правопорядку в ЗСУ.

"Чоловік із квітня 2026 року перебував у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини. Перебуваючи на території Хмельницького зонального відділу ВСП, він запропонував офіцеру неправомірну вигоду. За ці кошти військовослужбовець розраховував уникнути подальшого розшуку та продовжити ухилятися від проходження служби", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Заходи із встановлення місцеперебування та затримання проводили військові правоохоронці Хмельницького зонального відділу ВСП у взаємодії з Управлінням внутрішньої безпеки ГУ ВСП у ЗС України, Департаментом військової контррозвідки СБУ та Національною поліцією. До затримання також залучили відділення швидкого реагування та раптової дії "Скорпіон".

"Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументовано. Зібрані матеріали передано органу досудового розслідування для правової оцінки та ухвалення рішення відповідно до законодавства", – наголосили в ВСП.

Досудове розслідування триває.

Джерело: https://t.me/UA_Military_Police/2605

#хмельниччина #підкуп #всп
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