Нацбанк ввів в обіг срібну монету до 30-річчя грошової реформи

Національний банк України (НБУ) 2 вересня ввів в обіг срібну пам'ятну монету "До 30-річчя грошової реформи в Україні" номіналом 1 грн, повідомив регулятор у середу.

"Вона нагадує про шлях, який Україна і гривня пройшли разом за тридцять років. За цей час гривня стала символом стійкості держави, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Вона оздоблена локальною позолотою, тираж – до 5 тис. штук.

На аверсі відтворено дизайн обігової монети номіналом 1 грн зразка 2018 року, на реверсі – першої обігової монети номіналом 1 грн, яку нині поступово вилучають з обігу. На реверсі також зазначено рік проведення грошової реформи – 1996.

Автором ідеї та адаптації дизайну монети став Андрій Сагач. Художник аверсу – Володимир Дем'яненко, реверсу – Василь Лопата.

Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

Грошова реформа в Україні тривала з 2 до 16 вересня 1996 року. У цей період купоно-карбованці обмінювалися на гривню, яка з 17 вересня стала єдиним законним платіжним засобом на території України.

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/30-richchyu-groshovoyi-reformi-natsionalniy-bank-prisvyativ-pamyatnu-monetu