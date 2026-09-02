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"Нафтогаз" виявив чергову масштабну схему крадіжки газу

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"Нафтогаз" виявив чергову масштабну схему крадіжки газу
Фото: Нафтогаз

Чергову масштабну схему незаконного відбору газового конденсату викрито у Харківській області, внаслідок чого було вилучено приблизно 1,3 тис. літрів викраденої сировини, повідомила Група "Нафтогаз".

"Фахівці "Нафтогазбезпеки" та "Укргазвидобування" спільно з правоохоронними органами викрили та припинили масштабну схему незаконного відбору газового конденсату на Харківщині. Загалом вилучено майже 1300 літрів викраденої сировини", – йдеться в повідомленні Групи у телеграм в середу.

Як описали схему в "Нафтогазі", від незаконної врізки у трубопровід до місць накопичення викраденої сировини було прокладено понад 10,6 км пластикових шлангів, а в лісосмузі було закопано дві ємності для зберігання газового конденсату.

"Захист нафтогазової інфраструктури та протидія незаконним врізкам і крадіжкам сировини залишаються одним із пріоритетів роботи Групи", – заявили в "Нафтогазі".

Як повідомлялося, 3 липня Група "Нафтогаз" заяивла, що спільно з Національною поліцією України виявила та викрила організовану схеми втручання в газові лічильники з метою зменшення показників обсягу споживання. 

НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" 24 червня повідомили про викриття схеми розкрадання газу в Чернівцях, збитки від якої становлять щонайменше 87,5 млн грн. За схемою, зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самовільно підключилися до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні.

#крадіжка #енергетика #нафтогаз
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