Пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією відновив роботу – Держприкордонслужба

Міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення "Орлівка", що на кордоні з Румунією, відновив роботу в штатному режимі, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Роботу поромного пункту пропуску "Орлівка" відновлено. Наразі пропускні операції здійснюються у штатному режимі. Про відновлення роботи пункту пропуску поінформовано колег з Румунії", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, пункт пропуску тимчасово припиняв роботу через російські удари 1 вересня. Внаслідок влучання по будівлі та території пункту пропуску виникли пожежі, які локалізували рятувальники.