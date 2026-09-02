Кабмін може вже завтра затвердити зміни до правил роботи під час тривог у Києві – радник президента

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що напрацьовані зміни до правил роботи під час повітряних тривог у Києві уряд може затвердити в четвер.

"А потім всі поговорили з представниками бізнесу, отримали фідбек і сьогодні прийшли з цим до прем’єр-міністра. Найбільш вірогідно, що завтра уряд зафіксує зміни, коли доопрацює сьогодні всі деталі", сказав Литвин журналістам у середу.

Він також повідомив, що мер Києва Віталій Кличко брав участь у обговореннях особисто.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київська міська влада в рамках оновлення систем оповіщення перегляне алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог.

"Зокрема, під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями "Лісова" та "Дніпро", – повідомив Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.