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Четверо цивільних загинули у Дніпропетровській області через ворожі атаки – ОВА

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Російські окупанти станом на 18:30 атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбами, четверо людей загинули, 13 постраждали, повідомив очільник обласної війькової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі понівечені навчальні заклади, багатоквартирні будинки, продуктовий склад, автомобілі. Двоє людей загинули. Дев’ятеро постраждали", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, приватні будинки. Загинула людина. У важкому стані госпіталізували 71-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 41-річну жінку та 34-річного чоловіка

На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській, Апостолівській, Грушівській громадах. Постраждав 67-річний чоловік. У Васильківській громаді на Синельниківщині сталися пожежі. Загинула людина. У Самарівському районі противник бив по Магдалинівській, Чернеччинській, Губининській громадах. Постраждав 51-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості

У Верхівцевській громаді, що у Кам’янському районі понівечена інфраструктура.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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