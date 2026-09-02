АП ВАКС залишила в силі запобіжний захід для Мудрої: тримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) залишила в силі запобіжний захід підозрюваній у справах про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда"), колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій: тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 20 млн грн.

" Колегія суддів постановила апеляційні скарги залишити без задоволення. Ухвалу слідчих суддів залишити без змін", – йдеться у резолютивній частині ухвали АП ВАКС.

Водночас, під час засідання суд відхилив клопотання захисту щодо перегляду майнового стану Мудрої.

Трансляція засідання проводилася на ютюб-каналі АП ВАКС.

Мудра була присутня на засіданні у режимі онлайн.

Апеляція стосувалася рішення про застосування до Мудрої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Захист просить зменшити суму застави до 5 млн грн, наголошуючи, що активи Мудрої дозволяють їй внести суму, яка не перевищує 5 млн грн.

Як повідомлялося, 25 серпня ВАКС визначив Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 20 млн грн, Мудра заявила, що спробує знайти таку суму. Втім, впродовж тижня застава так і не була внесена на рахунок ВАКС, тому підозрювана наразі залишається в СІЗО.

Прокурор у судовому засіданні ВАКС просив обрати для Мудрої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 150 млн грн.

НАБУ та САП 19 серпня оприлюднили відео стосовно спецоперації під назвою "Форест Гамп": викрито та повідомлено про підозри особам, які легалізували 150 млн грн для сплати застави фігуранту справи "Мідас". До складу групи входили, серед інших, заступник керівника Офісу президента України, колишній народний депутат.

Вдень того ж дня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступника керівника Офісу президента.

У четвер, 20 серпня, НАБУ та САП оприлюднили друге відео щодо корупції тих самих топпосадовців під назвою "Феміда" – про викриття фактів незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств шляхом підробки документів. Ексзаступниця Офісу президента теж фігурує в цьому епізоді.

У зафіксованих аудіорозмовах фігуранти, серед іншого, скаржаться на неможливість отримати в НАБУ та САП інформацію, в той час як у Нацполіції, СБУ та ДБР інформацію отримати можна. Також вони розмірковують над тим, як можна контролювати систему протидії корупції.

Пізніше 20 серпня НАБУ та САП прокоментували оприлюднені ними раніше відеоролики під назвами "Форест Гамп" та "Феміда" щодо викриття корупційних схем за участі високопосадовців Офісу президента, колишнього та теперішнього народних депутатів.

"Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності", – йшлося у повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з ним, восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. "Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн", – зазначали в НАБУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але "через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця".

В НАБУ також зазначали, що окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

"Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа "Мідас")", – наголошувалося в повідомленні.

"На підставі здобутих доказів детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації та особам, яких вони залучили, за статтями 255, 191, 206-2, 209, 358, 361 КК України", – уточнювалося в повідомленні САП.