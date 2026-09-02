НБУ має не менше питань до інших банків у справі застави за Галущенка, ніж до Сенс Банку – Олійник

Національний банк України (НБУ) розпочав чотири позапланові перевірки банків у справі застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, заявив заступник голови регулятора Дмитро Олійник під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань економічної безпеки.

Він зазначив, що вся сума застави через Сенс Банк не проводилася. Аналіз руху коштів у чотирьох послідовних ланках від рахунку Вищого антикорупційного суду (ВАКС) наразі не виявив використання готівки.

"Ми в цих чотирьох колінах знайшли, що є інші банки, до яких є не менше питань, аніж до Сенсу, а до деяких навіть більше", – заявив заступник голови НБУ.

За його словами, центробанк дасть оцінку діям усіх чотирьох банків, через які проводилися кошти, – Сенс Банку, Ідея Банку, ОТП Банку та ПУМБ.

Олійник також висловив припущення, що готівка могла взагалі не вноситися до банківської системи, її було продано компаніям із надлишковою ліквідністю. Потім кошти могли пройти через 80-100 юридичних осіб, бути сконцентрованими на одній компанії, яка близько двох років не здійснювала діяльність, а звідти – розподілені між чотирма банками для переказу на рахунок ВАКС.

Водночас Нацбанк поки не встановив використання в Сенс Банку окремого технічного чи технологічного механізму для обходу процедур фінансового моніторингу та не може підтвердити навмисне відключення встановлених обмежень або контрольних механізмів. Перевірки банківських систем і службові розслідування тривають.

Як повідомлялося, голова ТСК Ярослав Железняк 19 серпня із посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ оприлюднив дані про рух 150 млн грн застави за Галущенка через Сенс Банк, ПУМБ, ОТП Банк та Ідея Банк.

Згідно з оприлюдненою ним інформацією, через Сенс Банк на рахунок ВАКС було перераховано 46 млн грн від ТОВ "Гіран Констракт" та 4 млн грн від ТОВ "Пелет Сервіс". Ще 41 млн грн застави було внесено через ПУМБ, 54 млн грн – через ОТП Банк і 5 млн грн – через Ідея Банк.

НБУ 21 серпня вимагав від Сенс Банку відсторонити директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур та повідомляв про продовження провадження щодо можливого втручання в операційні системи банку. 25 серпня Сенс Банк відсторонив Снігур від виконання обов’язків і заблокував їй доступ до корпоративної мережі та систем банку.