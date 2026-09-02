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Склади OKWINE та Wine Hunters вдруге за два місяці зазнали руйнувань через російську атаку

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Новий центральний склад мережі OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters зруйновано внаслідок російської атаки в ніч з 1 на 2 вересня, повідомила компанія.

"Вже вдруге за два місяці і знову у ніч з 1 на 2 число новий центральний склад OKWINE та Wine Hunters зруйновано унаслідок ворожої атаки. На щастя, ніхто із нашої команди не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише почали відновлювати роботу після попереднього влучання, завозити нові товари та відновлювати складські запаси.

Компанія подякувала клієнтам за підтримку після першої атаки.

Як повідомлялося, 2 липня внаслідок масованої російської атаки було знищено центральний склад OKWINE та Wine Hunters у Києві.

#okwine #атаки_рф #склади
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