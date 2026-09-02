Київ готується до адресної допомоги маломобільним людям взимку, про готовність переміститися заявили 2,2 тис. киян

Київ готується до адресної підтримки для маломобільних людей на випадок тривалих перебоїв із послугами електро-, тепло- чи водопостачанням через ворожі атаки, про готовність переміститися у безпечне місце наразі повідомили трохи більше ніж 1,3 тис одиноких людей старшого віку; близько 400 дітей з інвалідністю; близько 500 людей з інвалідністю, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА)

"Місто готується до різних сценаріїв опалювального сезону, зокрема можливих тривалих перебоїв з електро-, тепло- чи водопостачанням унаслідок ворожих атак. Один із напрямів підготовки – уточнення даних про людей, які через вік, стан здоров’я чи життєві обставини можуть потребувати додаткової допомоги. Насамперед ідеться про одиноких людей старшого віку, маломобільних людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та окремі родини", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у середу.

Як повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, основний варіант підтримки – допомога за місцем проживання. Це може бути доставка продуктів і теплих наборів, додаткові візити соціальних працівників, організація харчування чи допомога з транспортом.

За потреби окремим людям можуть запропонувати тимчасове переміщення до підготовленого місця – за згодою самої людини або її законного представника. За даними КМДА, про готовність за необхідності тимчасово переміститися повідомили трохи більше ніж 1300 одиноких людей старшого віку; близько 400 дітей з інвалідністю; близько 500 людей з інвалідністю.

"Водночас місто закликає медіа та громадян використовувати коректну термінологію. Евакуація і тимчасове переміщення – це різні процедури", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість людей може обрати не переміщення, а посилення допомоги за місцем проживання: доставку продуктів і теплих наборів, додаткові візити соціальних працівників, організацію харчування, допомогу з транспортом тощо. "Називати ці заходи "евакуацією 200 тисяч киян" некоректно. Важливо не підміняти зміст підготовчої роботи гучними заголовками, які можуть вводити людей в оману", – наголосила Марина Хонда. Вона нагадала, що минулої зими було понад 3 тис. випадків, коли люди відмовлялися від тимчасового переміщення навіть за наявності підготовленого місця та транспорту.

Тому зараз місто заздалегідь з’ясовує, чи мають люди родичів або близьких, до яких за необхідності можуть поїхати, чи потребуватимуть допомоги від міста та який варіант буде для них прийнятним. Після того як місто спільно з райдержадміністраціями облаштує місця для тимчасового перебування маломобільних киян, про це повідомлять на офіційних сторінках КМДА. Також місто поінформує про кількість таких місць та умови перебування.

Джерело:

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_gotuye_adresnu_pidtrimku_dlya_malomobilnikh_lyudey_na_vipadok_trivalikh_perebov_iz_komunalnimi_poslugami_vnaslidok_vorozhikh_atak