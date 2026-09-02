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Зеленський доручив встановити чіткі критерії для уможливлення роботи держструктур, органів самоврядування та бізнесу під час дронових атак

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Зеленський доручив встановити чіткі критерії для уможливлення роботи держструктур, органів самоврядування та бізнесу під час дронових атак
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський доручив продумати, яким чином можна налагодити роботу державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших економічних і соціальних об’єктів під час жовтого рівня загрози, тобто під час дронових атак.

"Уряд України та органи місцевого самоврядування разом із військовими, МВС і ДСНС України мають встановити чіткі критерії для уможливлення роботи державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших визначених економічних і соціальних об’єктів під час жовтого рівня загрози", – написав він у телеграм за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, присвяченій оновленню системи реагування на загрози через зміну тактики ворога.

Крім того, за словами Зеленського, уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах та громадах, а також на об’єктах інфраструктури укриттів, зокрема мобільних укриттів для захисту людей.

"Доручив прем’єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволять оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки", – написав Зеленський.

Крім цього, він повідомив про запровадження щотижневого режиму аудиту алгоритмів реагування на загрозу, оновлення відповідних заходів і консультацій між урядом України, місцевою владою та бізнесом.

За його словами, правила функціонування освітньої сфери, зокрема шкіл і дитячих садочків, залишаються незмінними.

Як повідомлялося, Зеленський заявив про заплановане оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – будуть запроваджені два рівня позначення конкретної загрози (жовтий та червоний рівні). "Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки" – уточнив Зеленський.

#самоврядування #загрози #зеленський
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