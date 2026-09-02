Зеленський доручив встановити чіткі критерії для уможливлення роботи держструктур, органів самоврядування та бізнесу під час дронових атак

Президент України Володимир Зеленський доручив продумати, яким чином можна налагодити роботу державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших економічних і соціальних об’єктів під час жовтого рівня загрози, тобто під час дронових атак.

"Уряд України та органи місцевого самоврядування разом із військовими, МВС і ДСНС України мають встановити чіткі критерії для уможливлення роботи державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших визначених економічних і соціальних об’єктів під час жовтого рівня загрози", – написав він у телеграм за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким, присвяченій оновленню системи реагування на загрози через зміну тактики ворога.

Крім того, за словами Зеленського, уряд України разом із місцевою владою оновить нормативи розташування у містах та громадах, а також на об’єктах інфраструктури укриттів, зокрема мобільних укриттів для захисту людей.

"Доручив прем’єр-міністру підготувати додаткові заходи підтримки для бізнесу, які дозволять оперативно масштабувати розміщення модульних укриттів і забезпечити облаштування приміщень з урахуванням оновлених вимог безпеки", – написав Зеленський.

Крім цього, він повідомив про запровадження щотижневого режиму аудиту алгоритмів реагування на загрозу, оновлення відповідних заходів і консультацій між урядом України, місцевою владою та бізнесом.

За його словами, правила функціонування освітньої сфери, зокрема шкіл і дитячих садочків, залишаються незмінними.

Як повідомлялося, Зеленський заявив про заплановане оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – будуть запроваджені два рівня позначення конкретної загрози (жовтий та червоний рівні). "Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки" – уточнив Зеленський.