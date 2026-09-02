Автівка підірвалась на ВНП у Харківській області – подружжя зазнало поранень

У вівторок, близько 11:00, подружжя, яке намагалося заїхати до Прудянки Дергачівської громади Харківської області, зазнало поранень через підрив їхньої автівки на вибуховому невідомому пристрої, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"51-річний чоловік та 53-річна жінка їхали автомобілем у напрямку Прудянки, щоб забрати частину власних речей, які залишилися після евакуації. На ділянці дороги між Слатиним та Прудянкою вони наїхали на один із вибухових пристроїв, якими росіяни дистанційно мінують території громади. Унаслідок підриву подружжя зазнало численних поранень. У чоловіка – відкритий перелом правої ноги, у жінки – садна на тілі та черепно-мозкова травма", – написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, житель Слатина власним транспортом доправив постраждалих до Дергачівської центральної лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхній стан стабільний. Чоловіка госпіталізували до однієї з харківських лікарень для подальшого лікування.