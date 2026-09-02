Київ перегляне правила роботи громадського транспорту під час тривог – Зеленський

Київська міська влада в рамках оновлення систем оповіщення перегляну алгоритми роботи громадського транспорту в умовах повітряних тривог, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зокрема, під час жовтого рівня працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро – повністю. Місту Києву визначено суттєво розширити кількість одиниць наземного громадського транспорту, щоб компенсувати зупинки в час тривог на Святошинсько-Броварській гілці метрополітену й дублювати наземним транспортом відповідний маршрут метро між станціями "Лісова" та "Дніпро", – повідомив Зеленський за підсумками розмови з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким.

Крім того, буде скорочено час комендантської години в Києві.

"Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу", – додав президент.

Як повідомлялося, Зеленський анонсував оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози (жовтий та червоний). За його словами, жовтим рівнем загрози позначатимуться атаки дронів, червоним – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки.