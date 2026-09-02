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Київщина під атакою: є загоряння у спорткомплексі в Обухівському районі, пошкоджено склади в Бучанському

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Київщина під атакою: є загоряння у спорткомплексі в Обухівському районі, пошкоджено склади в Бучанському
Фото: https://www.facebook.com/timurtkachenko/

Пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі виникла через ворожий обстріл, постраждало двоє людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі. Попередньо, поранено дві людини. Медики надають їм необхідну допомогу", – написав він у телеграм в середу.

"Також пошкоджено складські приміщення в Бучанському районі", – додав Ткаченко.

За його словами, наразі рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація уточнюється.

#атаки_рф #київщина
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