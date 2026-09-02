Зеленський: Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про оновлення систем оповіщення про наявну загрозу у зв’язку зі зміною тактики ворога – буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози (жовтий та червоний).

Про це Зеленський написав за підсумками розмови з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким у телеграм в середу.

Перше, наголосив президент, буде оновлено системи оповіщення про наявну загрозу. "Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Буде запроваджено два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний рівні", – написав Зеленський.

Генеральний штаб і Повітряні Сили ЗСУ разом з урядом, Міністерством оборони, МВС та ДСНС у щотижневому режимі визначатимуть, які показники загрози підлягатимуть оголошенню як жовтий та червоний рівні тривоги.

"Базово для жовтого рівня – наліт дронів, для червоного рівня – ракетна небезпека, включно із загрозою балістичних атак, а також масовані атаки" – уточнив Зеленський.

За його словами, також буде змінено й звукові сигнали оповіщення про повітряну тривогу відповідно до жовтого чи червоного рівня загрози.

"Зараз уже скасовано запуск вдруге сирени повітряної тривоги на позначення моменту відбою тривоги – наразі сирена запускається тільки на момент оголошення про початок повітряної тривоги. Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу", – додав Зеленський.

"Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза", – наголосив президент України.