Сили оборони уразили НПЗ в Ленінградській області РФ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у вівторок, 1 вересня, уразили нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці (Ленінградська обл., РФ), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що виробничий комплекс "НОВАТЭК" в Усть-Лузі – комплекс з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату, розташований у порту Усть-Луга на Балтійському морі. Проєктна потужність комплексу з переробки стабільного газового конденсату становить понад 6 млн тонн на рік.

Підприємство виробляє нафту (легку та важку), керосин, дизельну фракцію та компонент суднового палива (мазут).

Комплекс є складовою виробничо-логістичної інфраструктури "НОВАТЭК" у порту Усть-Луга.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.