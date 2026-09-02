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Сили оборони уразили НПЗ в Ленінградській області РФ – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили НПЗ в Ленінградській області РФ – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у вівторок, 1 вересня, уразили нафтопереробний завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці (Ленінградська обл., РФ), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території об’єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що виробничий комплекс "НОВАТЭК" в Усть-Лузі – комплекс з фракціонування та перевалки стабільного газового конденсату, розташований у порту Усть-Луга на Балтійському морі. Проєктна потужність комплексу з переробки стабільного газового конденсату становить понад 6 млн тонн на рік.

Підприємство виробляє нафту (легку та важку), керосин, дизельну фракцію та компонент суднового палива (мазут).

Комплекс є складовою виробничо-логістичної інфраструктури "НОВАТЭК" у порту Усть-Луга.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

#генштаб_зсу #ураження #нпз
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