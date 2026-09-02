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Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії

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Мінінфраструктури підтвердило звернення міністра до генсека щодо заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії
Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України підтвердило заклик міністра Миколи Калашника до Генерального секретаря ICAO Хуана Карлоса Саласара щодо вжиття комплексних заходів для мінімізації ризиків, включно із запровадженням державами-членами ICAO заборони польотів цивільної авіації у повітряному просторі Росії.

"Звернення продовжує позицію, озвучену президентом України: в умовах війни, розв’язаної Росією, та зростання інтенсивності бойових дій російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації", – пояснили у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у Мінінфраструктури.

Зазначається, що Україна не створює загроз цивільним повітряним суднам, однак вважає своїм обов’язком завчасно попередити міжнародну авіаційну спільноту про наявні ризики.

У міністерстві уточнили, що у листі до генсека міністр закликав ICAO сприяти тому, щоб авіаційні адміністрації, провайдери аеронавігаційних послуг та авіакомпанії вжили всіх необхідних заходів для захисту пасажирів та екіпажів, включно з можливістю запровадження державами-членами ICAO повної заборони польотів цивільних повітряних суден у повітряному просторі РФ.

"Росія продовжує війну та масовано застосовує ракети, ударні безпілотники, авіацію, системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби. За таких умов ризики для цивільних літаків об’єктивно зростають", – додали у міністерстві.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір Росії, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами про те, що небо РФ стає повністю небезпечним, водночас Україна не загрожує цивільний авіації.

Він наголосив, що наслідки російської ескалації будуть у небі РФ, "яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну".

#повітряний_простір #icao #росія #мінінфраструктури
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