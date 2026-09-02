Генштаб підтвердив знищення літака МіГ-29 та гвинтокрила Ка-27 на території РФ

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив знищення літака МіГ-29 27 серпня та гвинтокрила Ка-27 30 серпня на території РФ.

"За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення 30 серпня 2026 року вертольота Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" Краснодарському краї РФ. Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграм у середу.

Також повідомляється, що 1 вересня та в ніч на 2 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей російського агресора. Так, у Володимирівці Донецької області уражено склад боєприпасів противника. Також в Очеретиному Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.

У Речиці Брянської області РФ уражено район зосередження озброєння та військової техніки противника. Ступінь завданих збитків уточнюється.