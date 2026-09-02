Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Києві запускають автобусний маршрут, який дублюватиме наземну ділянку "червоної" лінії метро і йтиме до центру

3 хв читати
Додати як джерело
В Києві запускають автобусний маршрут, який дублюватиме наземну ділянку "червоної" лінії метро і йтиме до центру

Тимчасовий автобусний маршрут №1-М курсуватиме в Києві за маршрутом "Палац Спорту – станція метро "Лісова" з 3 вересня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у середу.

"Маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватиме додаткове сполучення між правим і лівим берегами. За інформацією КП "Київпастранс", у години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів", – йдеться в повідомленні.

В КМДА не надали уточнень щодо режиму роботи маршруту, але його поява співпала з дискусіями щодо доцільності роботи наземної ділянки Святошинсько-Броварської ("червоної", М1) лінії столичного метрополітену під час повітряних тривог. Наразі вона під час оголошення повітряної тривоги припиняється і поїзди курсують за скороченим маршрутом на тунельній ділянці.

"Маршрут № 1-М є тимчасовим і додатковим автобусним сполученням. Він не є повноцінною заміною роботи наземної ділянки метрополітену. Водночас між правим і лівим берегами вже курсують автобуси №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50", – наголошують в КМДА.

Повідомляється, що автобуси курсуватимуть за маршрутом: вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – вул. Мечникова – Кловський узвіз – Кріпосний пров. – вул. Михайла Грушевського – вул. Князів Острозьких – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька – бульв. Миколи Міхновського – Набережне шосе – міст Метро – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – площа Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – Броварський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Гетьмана Павла Полуботка – шляхопровід над Броварським проспектом – вул. Кіото – Броварський просп. – міст Метро – Набережне шосе – бульв. Миколи Міхновського – Наводницька площа – вул. Старонаводницька – вул. Генерала Алмазова – вул. Князів Острозьких – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний пров. – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна.

Цей маршрут співпадає з правобережною частиною автобусного маршруту №55, а на лівому березі слідуватиме Броварським проспектом, вздовж якого проходить наземна ділянка лінії метро, але з виїздами до транспортних вузлів, які знаходяться в стороні від проспекту.

На сайті КП "Київпастранс" наразі відсутній графік роботи маршруту, але судячи з конфігурації маршруту, час слідування автобусів між кінцевими складе близько години, відповідно, інтервал руху при випуску в 12 автобусів складатиме близько 15 хвилин.

Як повідомлялося, 31 серпня влада Києва виступила з ініціативою дозволити рух Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінії метрополітену під час повітряних тривог, а також транзитного руху вантажного автотранспорту і пасажирського руху до залізничного вокзалу і від нього під час комендантської години в рамках змін в протоколи безпеки.

При цьому про роботу наземної частини Святошино-Броварської ("червоної", М1) лінії метро під час повітряних тривог в повідомленні не йдеться.

#київ #автобус #метро
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Заїця командувачем Сухопутних військ

Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Заїця командувачем Сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ…

Читати