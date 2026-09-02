В Києві запускають автобусний маршрут, який дублюватиме наземну ділянку "червоної" лінії метро і йтиме до центру

Тимчасовий автобусний маршрут №1-М курсуватиме в Києві за маршрутом "Палац Спорту – станція метро "Лісова" з 3 вересня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у середу.

"Маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро та забезпечуватиме додаткове сполучення між правим і лівим берегами. За інформацією КП "Київпастранс", у години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів", – йдеться в повідомленні.

В КМДА не надали уточнень щодо режиму роботи маршруту, але його поява співпала з дискусіями щодо доцільності роботи наземної ділянки Святошинсько-Броварської ("червоної", М1) лінії столичного метрополітену під час повітряних тривог. Наразі вона під час оголошення повітряної тривоги припиняється і поїзди курсують за скороченим маршрутом на тунельній ділянці.

"Маршрут № 1-М є тимчасовим і додатковим автобусним сполученням. Він не є повноцінною заміною роботи наземної ділянки метрополітену. Водночас між правим і лівим берегами вже курсують автобуси №№ 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50", – наголошують в КМДА.

Повідомляється, що автобуси курсуватимуть за маршрутом: вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – вул. Мечникова – Кловський узвіз – Кріпосний пров. – вул. Михайла Грушевського – вул. Князів Острозьких – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька – бульв. Миколи Міхновського – Набережне шосе – міст Метро – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – площа Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – Броварський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Гетьмана Павла Полуботка – шляхопровід над Броварським проспектом – вул. Кіото – Броварський просп. – міст Метро – Набережне шосе – бульв. Миколи Міхновського – Наводницька площа – вул. Старонаводницька – вул. Генерала Алмазова – вул. Князів Острозьких – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний пров. – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна.

Цей маршрут співпадає з правобережною частиною автобусного маршруту №55, а на лівому березі слідуватиме Броварським проспектом, вздовж якого проходить наземна ділянка лінії метро, але з виїздами до транспортних вузлів, які знаходяться в стороні від проспекту.

На сайті КП "Київпастранс" наразі відсутній графік роботи маршруту, але судячи з конфігурації маршруту, час слідування автобусів між кінцевими складе близько години, відповідно, інтервал руху при випуску в 12 автобусів складатиме близько 15 хвилин.

Як повідомлялося, 31 серпня влада Києва виступила з ініціативою дозволити рух Сирецько-Печерської ("зеленої", М3) лінії метрополітену під час повітряних тривог, а також транзитного руху вантажного автотранспорту і пасажирського руху до залізничного вокзалу і від нього під час комендантської години в рамках змін в протоколи безпеки.

При цьому про роботу наземної частини Святошино-Броварської ("червоної", М1) лінії метро під час повітряних тривог в повідомленні не йдеться.