Українські deep strike по РФ у серпні сягали до 1900 км, уражено 12 НПЗ – Міноборони

Збройні сили України у серпні уразили, зокрема, 12 великих НПЗ РФ із сукупною потужністю близько 100 млн тонн нафтопродуктів на рік; українські deep strike сягали 1900 км, повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"До 1900 км – такої глибини сягали українські deep strike по росії у серпні", – йдеться у повідомленні відомства в телеграм у середу.

За даними Міноборони, за місяць уражено 12 великих НПЗ із сукупною потужністю близько 100 млн тонн нафтопродуктів на рік; два газопереробні та нафтохімічні підприємства, три великі паливні термінали та нафтобази; два підприємства ВПК, зокрема "Комбінат Каменський", де два цехи знищено та ще чотири суттєво пошкоджено.

Серед уражених об’єктів – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" та "Орскнефтеоргсинтез" приблизно за 1500 км від державного кордону України, а також "Тобольскнефтехим" – близько 1900 км.

"Підвищуємо ціну війни для агресора. росія заплатить за все", – резюмували у Міноборони України.