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Вже відомо про 10 постраждалих у Києві через ворожу атаку – Кличко

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Вже відомо про 10 постраждалих у Києві через ворожу атаку – Кличко
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Кількість постраждалих у Києві через ворожий обстріл у середу зросла до 10 осіб, повідомив мер Віталій Кличко.

"До 10 збільшилася кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю 2 вересня. 9 поранених медики госпіталізували до лікарень міста", – написав він у телеграм.

Раніше, станом на 14:00, було відомо про дев’ять постраждалих. Повідомлялось про пошкодження будівлі Національного університету харчових технологій, п’яти житлових будинків, дитячого садка, складів. Наслідки влучань було зафіксовано у Голосіївському, Святошинський та Шевченківському районах столиці.

#київ #атаки_рф
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