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Канцлер юстиції Естонії Юлле Мадісе обрана президенткою країни

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Канцлер юстиції Естонії Юлле Мадісе обрана президенткою країни
Фото: Kaido Haagen

Парламент Естонії (Рійгікогу) на засіданні в середу 71 голосом із 78 обрав 51-річну канцлерку юстиції Юлле Мадісе наступним президентом Естонії, повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR).

"Я докладу всіх зусиль, щоб виправдати цю довіру. Сподіваюся, що ми зможемо, розуміючи один одного, за потреби гостро дискутуючи, але все ж підтримуючи один одного, разом багато зробити на благо Естонії, щоб у Естонії було щасливо, добре та безпечно", – сказала Мадісе депутатам та подякувала їм.

Для визнання обраним кандидату в президенти була потрібна двотретина голосів складу Рійгікогу, тобто підтримка щонайменше 68 депутатів.

Мадісе народилася і навчалася в Тарту, за освітою є правознавцем. Раніше працювала в Міністерстві юстиції, у Конституційній комісії Рийгікогу, на посаді головного контролера Державної контрольної палати, юридичного радника президента, а з 2015 року – на посаді канцлера з правових питань. Наприкінці 2021 року її було переобрано на цю посаду на другий термін.

Вона одружена з Лаурі Мадісе, який працює суддею в Суді Європейського Союзу в Люксембурзі. Дітей у подружжя немає. Батько Юлле Мадісе – колишній політик і суддя Верховного суду Тьону Антон.

Мадісе вступить на посаду президента 12 жовтня, склавши присягу перед естонським народом у Рийгікогу.

#мадісе #естонія #президент
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