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Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку повітряного простору РФ – МЗС

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Україна офіційно повідомила ICAO про небезпеку повітряного простору РФ – МЗС
Фото: МЗС України

Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO), що російський повітряний простір є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми закликаємо всіх його уникати. Росія навмисно ігнорує наявні загрози, спричинені її агресією проти України, яка вже призвела до кількох інцидентів у минулі роки. На тлі різкого загострення Росією терору проти України російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим", – написав Сибіга в Х в середу.

При цьому він наголосив, що Україна реалізує своє невід’ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН, а війна "повертається додому до Росії".

"Це наша відповідальна постанова повідомити ICAO і всі авіакомпанії, а також уряди про необхідність обережності – навіть якщо Росія відмовляється виконувати свою відповідальність щодо інформування їх. Ми прагнемо запобігти ненавмисним інцидентам", – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, у вечірньому відеозверненні 1 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна попереджує кожну авіакомпанію, яка використовує повітряний простір РФ, а також усіх, хто користується ключовими російськими аеропортами про те, що небо РФ стає повністю небезпечним, водночас Україна не загрожує цивільний авіації. Президент зазначив, що хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, "але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо".

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов того ж дня підтримав Зеленського та заявив: "Російське небо більше не є безпечним. Це нова реальність, про яку ми офіційно попереджаємо міжнародні авіакомпанії, страховиків та партнерів".

#icao #росія #сибіга #авіація
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