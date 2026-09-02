Постраждалих у Дніпрі після удару вже 8, у важкому стані троє осіб – обладміністрація

Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ в середу зросла до восьми, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"До восьми зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості", – написав Ганжа в Телеграм.

Про зміну кількості загиблих не повідомляється.

Раніше Ганжа повідомляв про одного загиблого та шістьох поранених внаслідок російських ударів по продовольчих складах торговельної мережі, але одна важкопоранена жінка згодом померла у лікарні.