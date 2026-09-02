Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового пакету військової допомоги Німеччини, зокрема пакетів ППО, які надійдуть в Україну вже у вересні.

Про це він повідомив у Телеграм у середу за підсумками розмови з федеральним канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, якому висловив вдячність за підтримку.

"Обговорили з Фрідріхом Мерцом російську атаку по аеродрому в Лейпцигу. Це чергова російська ескалація, і важливо, що Німеччина відреагувала. Фрідріх поінформував про вжиті заходи", – написав Зеленський у Телеграм у середу.

За словами президента він подякував Мерцу "за надійну німецьку підтримку й лідерство в захисті життів українців та українок – будуть цього місяця нові пакети ППО з Німеччини".

Президент України, своєю чергою, запевнив Мерца, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині. За його словами, зараз команди вже фіналізують текст Drone Deal. "Це, серед іншого, точно додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні", – зазначив Зеленський. Також сторони обговорили зміст угоди та дату її підписання. "Домовилися про особисту зустріч.

За даними t-online з урядових джерел у Німеччині, ФРН готує нову військову допомогу Україні після інциденту з дроном біля аеропорту Лейпциг/Галле. Берлін звинуватив у причетності до атаки Росію та вирішив посилити підтримку Києва. Планується надання Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T, які надійдуть уже у вересні 2026 року.