Справу проти ексначальника Департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка скеровано до суду

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду провадження за обвинуваченням колишнього керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

"У листопаді 2021 року в одному з департаментів Служби безпеки України призначили нового керівника. Згодом його дружина зареєструвала ФОП із КВЕДом "Діяльність у сфері права". При цьому протягом понад 20 років вона не мала жодних офіційних доходів і не займалася ніякою професійною діяльністю. За деякій час на її рахунок почали надходити кошти за нібито юридичні та консалтингові послуги. Платники – знайомий посадовця, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці", та підконтрольні йому компанії. Зібрані докази свідчать, що послуги не надавалися, а компанії мали ознаки фіктивності", – повідомляється в YouTube-каналі НАБУ і САП у середу.

При цьому зазначається, що саме на ці кошти послався посадовець, коли вказав у декларації квартиру, яку подружжя придбало у грудні 2023 року нібито за 12,8 млн грн. Реальна ж вартість житла становила 21,6 млн грн. Крім того, детективи не знайшли підтвердження законного походження решти 8,8 млн грн, витрачених на купівлю квартири.

У повідомленні не вказується прізвище посадовця, але обставини справи вказують на ексначальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка, моніторинг способу життя якого провело Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ще у 2024 році, після чого відомство заявило, що не знайшло невідповідності рівня його життя задекларованим доходам. 1 травня того ж року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.