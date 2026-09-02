Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих через атаку РФ на Київ зросла до 9 – дані на 14:00

1 хв читати
Додати як джерело
Кількість постраждалих через атаку РФ на Київ зросла до 9 – дані на 14:00

Дев’ятеро осіб постраждали внаслідок обстрілу Києва станом на 14:00 середи, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

"Встановлено, що 2 вересня 2026 року внаслідок атаки російських БпЛА на столицю постраждали 9 людей. Це дані на 14 годину дня. Пошкоджено будівлю одного з університетів, п’ять житлових будинків, дитячий садок, склади", – йдеться у повідомленні прокуратури в телеграм у середу.

Зазначено, що серед постраждалих студентів університету немає.

Крім того, повідомляється, що наслідки влучань зафіксовано у Голосіївському, Святошинський та Шевченківському районах столиці.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину, внаслідок якого постраждали цивільні люди (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

#київ #атаки_рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Заїця командувачем Сухопутних військ

Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Заїця командувачем Сухопутних військ

Президент України Володимир Зеленський призначив командира 20 армійського корпусу бригадного генерала Святослава Заїця командувачем Сухопутних військ…

Читати
Під час запобігання теракту проти одного з лідерів російського опозиційного руху затримані українські військові

Під час запобігання теракту проти одного з лідерів російського опозиційного руху затримані українські військові

Служба безпеки Україні повідомляє про затримання військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони України та поранених в результаті спецоперації,…

Читати