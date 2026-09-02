Кількість постраждалих через атаку РФ на Київ зросла до 9 – дані на 14:00

Дев’ятеро осіб постраждали внаслідок обстрілу Києва станом на 14:00 середи, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

"Встановлено, що 2 вересня 2026 року внаслідок атаки російських БпЛА на столицю постраждали 9 людей. Це дані на 14 годину дня. Пошкоджено будівлю одного з університетів, п’ять житлових будинків, дитячий садок, склади", – йдеться у повідомленні прокуратури в телеграм у середу.

Зазначено, що серед постраждалих студентів університету немає.

Крім того, повідомляється, що наслідки влучань зафіксовано у Голосіївському, Святошинський та Шевченківському районах столиці.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину, внаслідок якого постраждали цивільні люди (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.