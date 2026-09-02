Лише 2% затриманих під час мобілізаційних заходів потрапляють на фронт – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє про масову мобілізацію територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) людей, які фізично не здатні воювати, через що до фронту доходить лише 2% затриманих в ході мобілізаційних заходів, а фронт не отримує відповідного поповнення.

"Фронт отримує поповнення на 2% (затриманих – ІФ-У). Ефективність повинна визначатись не кількістю людей, які яких ви (обласні ТЦК) як галочки мобілізували, а кількістю людей, яких ви мобілізували і які дійшли до лінії фронту. В тому й проблема, що ТЦК каже: наша задача набрати 30 тисяч, ми 30 тисяч передали, в якому стані вони вже в навчальному центрі, нас взагалі не цікавить. Задача навчальних центрів формально підготувати. Скільки з цього, з цієї кількості вже військових дійде до фронту, нас взагалі не цікавить… Оця галочна система призвела до того, що всі зацікавлені за свій етап", – сказав Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

При цьому він наголосив наявність проблематики з поповненням підрозділів, які закривають першу та другу лінію оборони, оскільки "туди надходить найменше".

За його словами обмудсмена, ситуація з порушеннями прав людини під час мобілізації різко погідшилася в 2024 році, але в 2026 році вона вже набагато краща. При цьому уповноважений заявляє про небезпеку суспільного вибуху: "Ми точку неповернення ще не пройшли, але ми до неї дуже сильно наблизились".

За словами Лубінця, в 2024 році замість ефективного виконання мобілізаційних заходів "було прийнято чергове просте рішення – давайте поставимо план, що нам треба збирати приблизно 30 тис громадян України в місяць на території всієї України, і нікого не цікавило, які це люди".

"Автоматично почало з’являтись явище, як тотальна корупція в системі мобілізації, коли беруть людину, яка за своїми фізичними здібностями повинна долучитись до Сил оборони, але людина каже: я готова відкупитись. І тут зразу у неї в першу чергу брали фінансовий аргумент і відпускали. А план же треба було наповнювати, і почали брати всіх підряд – людей, які не можуть служити в силу свого фізичного здоров’я, людей, які в принципі не потрібні в армії. Люди наркозалежні, люди, які хворіють на ВІЛ, на гепатити, люди вікові", – сказав він.

За його словами, це призвело до того, що з кожним днем ставало все більше порушень прав людини. "І все це призводить до того, що в якийсь момент суспільство для себе прийняло рішення, що якщо наші права порушують і за це ніхто не несе відповідальності, ми будемо приймати рішення самостійно відстоювати свої права, в тому числі вчиняючи кримінальні злочини. Безкарність породжує безкарність", – наголосив Лубінець, засудивши випадки нападів на військовослужбовців ТЦК та СП та силової мобілізації громадян з порушеннями їхніх прав.

Лубінець повідомив, що проговорював це питання з оточенням нинішнього головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, а його особисто знає з 2014 року, коли ще в статусі народного депутата зустрічався з ним безпосередньо на передовій.

"Відбулась вже не одна зустріч, не одна робоча розмова, в тому числі в телефонному режимі. І, як я сказав, мегапозитивне у мене зараз відношення, що максимально швидко беруться до роботи мої рекомендації… Моя рекомендація була главкому нинішньому – проаналізуйте ефективність, хто скільки набирає і хто скільки відправляє вже туди до військ. І тоді автоматично, можливо, вам не треба буде 30 тис, вам треба буде набагато менше, але підготовлених людей. І тоді на мій погляд, хоч якось ви зможете подолати цю корупцію. Бо коли буде перед керівником ТЦК стояти задача набрати дійсно людей, які здатні дійти до лінії фронту, він буде в першу чергу думати про те, щоб дійсно мобілізувати таких людей, а не в першу чергу думати, кого можна обілетити", – сказав омбудсмен.

Уповноважений зазначив, що корупційні розцінки за уникнення мобілізації продовжують зростати та зараз становлять $10-20 тис, також з’явилися незаконні послуги "під ключ" за $50-70 тис, які включають переправлення за межі України. За його словами, корупційні явища максимально розвинувся в Закарпатській області, а напади цивільних осіб на працівників ТЦК почастішали в західних областях, які далекі від лінії фронту. "Я це в першу чергу пов’язую з проваленою державною політикою", – наголосив Лубінець.

За його словами, справу поповнення армії переклали на армію, яка цим займатись не повинна, тоді як згідно законодавства, нею повинні займатись органи місцевого самоврядування, правопорядку, виконавча гілка влади, але багато хто з них усунулись від непопулярних кроків. "При всій моїй повазі до військових, але військова людина не може цим займатись по елементарним причинам. Наприклад, людина, яка навчена воювати, вона не може елементарно спокійно запитати: дайте, будь ласка, свої документи, представтесь, ми готові показати свої документи. Військових цьому не вчать – вчать Національну поліцію, є поліція діалогу, є окремі структури, які допомагають, щоб був баланс між адекватною поведінкою органам правопорядку і громадянином, який знає, що його права точно повинні бути захищені, навіть в умовах повномасштабної агресії з боку РФ", – сказав обмудсмен.