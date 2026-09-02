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Зеленський вивів Мудру та Дубовика з Робгрупи з боротьби з хабарництвом в операціях ОЕСР, включив туди Абакумова

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Зеленський вивів Мудру та Дубовика з Робгрупи з боротьби з хабарництвом в операціях ОЕСР, включив туди Абакумова

Президент України Володимир Зеленський ввів керівника Першого головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олександра Абакумова до складу робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Відповідний указ №851 від 2 вересня про зміни до указу №539/2022 про вищезгадану робочу групу від 28 липня 2022 року опубліковано на сайті глави Української держави.

Крім того, указом виводяться зі складу зазначеної робочої групи колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та колишній директор Директорату з питань правової політики Офісу президента України Віктор Дубовик, які проходять підозрюваними у справах про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда"). Також Зеленський звільнив Мудру від виконання обов’язків секретаря робочої групи.

Також, згідно з указом, Зеленський вивів з Групи по боротьбі з хабарництвом в операціях ОЕСР Тараса Качку, який у попередньому уряді був віцепрем’єром з європейської інтеграції, та заступницю директора НАБУ Поліну Лисенко.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

#мудра #дубовик #оеср #зеленський #абакумов
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