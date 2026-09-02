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Єврокомісія отримала платіжний запит від України, який покриє ППО, включаючи Patriot – фон дер Ляєн

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Єврокомісія отримала платіжний запит від України, який покриє ППО, включаючи Patriot – фон дер Ляєн

Європейська комісія отримала новий платіжний запит від України, який має покрити потреби Києва у протиповітряній обороні, включаючи системи Patriot.

Про це у середу в Брюсселі на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заяві для преси повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий платіжний запит. Він коштує кілька мільярдів євро і покриє українську протиповітряну оборону, включаючи високосучасні системи ППО ПАК-3 Patriot. Держави-члени зараз розглядають запит України, але можу сказати, що він рухається у правильному напрямку", – сказала вона.

Президент Єврокомісії також повідомила, що водночас в Європі продовжується робота над Freya з Україною. "Це європейський проект зі створення власної протиракетної оборони. Все це на додаток до кредиту на підтримку України в розмірі 90 млрд євро, який також вже працює", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Єврокомісія вже виділила 8,5 млрд євро на безпілотники та ракети для України з цієї позики, і ці гроші також будуть спрямовані на купівлю винищувачів у європейської промисловості.

#ппо #єк #фон_дер_ляєн
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