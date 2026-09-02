ДТЕК повернув світло половині з 350 тис. знеструмлених абонентів Одеси після атаки РФ у середу

ДТЕК Одеські електромережі вдалося заживити 177 тис. абонентів із 350 тис, знеструмлених внаслідок масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних об’єктах енергетики Одеської області, повідомив ДТЕК.

"Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК Одеські електромережі допомогли розпочати повернення світла. Наразі вдалося відновити живлення для 177 тис. осель", – йдеться в повідомленні ДТЕК в Телеграм.

Енергохолдинг уточнив, що через атаку без світла тимчасово залишилось понад 350 тис. родин Одеського району області, зокрема частина Одеси. Крім того, виникли перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.

За інформацією ДТЕК, РФ також пошкодила виробничий майданчик ДТЕК Одеські електромережі – транспорт та офісне приміщення.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", – наголосив ДТЕК.

Як повідомлялося, у середу зранку міська рада Одеси повідомила про зупинку електротранспорту, пов’язану з атакою РФ на енергоінфраструктуру і як наслідок – дефіцитом потужності.

НЕК "Укренерго" у щоденному зведенні про роботу енергосистеми наголосила, що ситуація з енергопостачанням в Одеській області після ударів РФ наразі найскладніша.

АТ "Укрнафта" також повідомила про серйозні руйнування одного з своїх АЗК в Одеській області ударом дрона РФ.

За даними "Інфоксводоканалу", підприємства, що забезпечує водопостачання обласного центру й прилеглих населених пунктів Одеського району, через масовану атаку ворога на енергетичну інфраструктуру залишаються знеструмленими деякі його найпотужніші об’єкти, робота яких неможлива від генераторів. У зв’язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання споживачів частини Пересипського району Одеси та окремих населених пунктів Одеського району.