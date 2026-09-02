Кількість жертв у м. Дніпро через ворожу атаку зросла до двох осіб – ОВА

Стало відомо про ще одну загиблу людину у Дніпрі через ворожу атаку, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На жаль, уже двоє загиблих внаслідок ворожої атаки на Дніпро", – написав він у Телеграмі у середу.

Він повідомив, що померла жінка, яка дістала важких поранень. Медики до останнього боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

Раніше Ганжа повідомив, що росіяни атакували продовольчі склади торгівельної мережі, щонайменше 6 людей дістали поранень, було відомо про одного загиблого.