Мудра заявила, що не давала одному із захисників вказівок подавати апеляцію

Підозрювана у справах про легалізацію коштів та рейдерство (операції "Форест Гамп" та "Феміда"), колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС), що не давала одному із захисників вказівок подавати апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування до неї запобіжного заходу.

"За дев’ять днів мого перебування у СІЗО цей адвокат був у мене один раз, наступного дня після того, як мене помістили у слідчий ізолятор. Ми не обговорювали жодних аргументів для апеляційної скарги, це був візит підтримки, дізнатися, як я себе почуваю. Ми не мали жодного предметного обговорення… Відповідно, я не надавала жодних вказівок подавати апеляційну скаргу", – сказала вона на засіданні.

Мудра попросила залишити апеляційну скаргу без розгляду.

Прокурор заявив, що з урахуванням пояснень підозрюваної є підстави залишити без розгляду апеляційну скаргу четвертого захисника.

"Я вважаю, що закон дозволяє відмовитися від захисника у присутності інших захисників", – сказав він.

Після заслуховування учасників колегія суддів пішла до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Апеляція стосується рішення про застосування до Мудрої запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Захист просить зменшити суму застави до 5 млн грн, наголошуючи, що активи Мудрої дозволяють їй внести суму, яка не перевищує 5 млн грн.

Під час засідання також оголошувалася повітряна тривога, а четвертий захисник Мудрої на засідання не з’явився.