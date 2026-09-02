Бутенко підтвердив удар РФ по Університету харчових технологій в центрі Києва

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко підтвердив удар РФ по Національному університету харчових технологій в центрі Києва.

"Сьогодні вдень росія завдала удару по Національному університету харчових технологій. Пошкоджено будівлі університету. Серед студентів та викладачів постраждалих немає. Дякую керівництву та працівникам закладу освіти, які організували освітній процес з урахуванням усіх безпекових ризиків", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Він зазначив, що лише вчора розпочався новий навчальний рік, і вже на другий день ворог "підло атакує університет".

"Удар по закладу освіти – це завжди більше, ніж пошкоджені стіни чи вибиті вікна. Це передусім загроза людям, які тут навчаються, викладають і працюють. Саме тому безпека залишається безумовним пріоритетом для всієї системи освіти. Повітряні тривоги та постійні загрози обстрілів безпосередньо впливають на організацію навчання. У різних регіонах ситуація відрізняється, тому учні та студенти навчаються очно, дистанційно або у змішаному форматі", – написав міністр.

Він констатував, що універсального рішення для всієї країни тут бути не може.

"Органи місцевого самоврядування разом із закладами освіти визначають оптимальний формат навчання, виходячи передусім із безпекової ситуації на місцях. Ми постійно на зв’язку з регіонами та закладами освіти, відстежуємо ситуацію і готові оперативно реагувати на її зміни", – додав Бутенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський БпЛА вдень під час занять завдав удару по одному із київських університетів, люди не постраждали – 160 студентів перебували в укритті.